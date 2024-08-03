Стало известно о протестах на концертах российских артистов на Западе

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Публика США и Европы прекрасно принимает артистов из России, однако есть и те, кто за деньги выходит с протестами, разжигая ненависть к РФ и ее культуре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал народный артист Игорь Бутман. Он отметил, что последний раз его коллектив выступал в США в конце прошлого года, а в Европе выступлений сейчас нет вообще.
«Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы «джазуем на войне», абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть», — прокомментировал музыкант.
Бутман считает, что протестанты нашли себе площадки, используя талант исполнителей из России. Кроме того, добавил артист, людям не нужны провокации, включая руководителей концертных площадок и промоутеров, поэтому «туда» музыканты не ездят. Бутман также упомянул об угрозах со стороны активистов. Вместе с тем, джазмен резюмировал, что исполнители стараются нести в мир любовь и красоту, несмотря на все происходящее.
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