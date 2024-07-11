Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области
«Хедлайнерами фестиваля станут Полина Гагарина, L’One, Игорь Бутман, Алексей Гуськов, а также Московский джазовый оркестр, проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова. В этом году на мероприятии будут работать сразу две сцены под открытым небом. На одной состоится спектакль, посвящённый 100-летию российского джаза», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гости смогут не только насладиться музыкой, но и узнать об истории заповедника «Горки Ленинские», принять участие в спортивных активностях, мастер-классах по игре на музыкальных инструментах, побывать на ярмарке. Все подробности можно найти по ссылке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фестиваль «Джазовые сезоны» – один из лучших российских фестивалей в формате open air. Он объединяет музыкантов и певцов из нашей и других стран, а также любителей джаза в одном из красивейших мест Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская