Михалков, Бутман и Бокерия вручили лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».
«Сегодняшнее вручение премий – со слезами на глазах. Для нашей страны очень важно, что проходят такие мероприятия. Я с огромным уважением, любовью и признательностью отношусь к тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных», – отметил Герой Труда России.Саксофонист Игорь Бутман вручил награды представителям бизнеса, которые принимали участие в акции «Доброе дело» – отправляли в зону СВО помощь бойцам и жителям новых регионов. В их числе – глава компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, руководитель ГК «Биоэн» Олег Максимов, руководитель хлебобулочной компании «Каравай СВ» Сергей Коноплёв и гендиректор «Эстель Центр» Виталий Тарасов.
«Правительство Московской области, России, наш президент и все мы вносим лепту в нашу общую победу, в наше будущее. Хочу поздравить всех лауреатов, победителей премии. Надеюсь, что мы с вами сделаем ещё много добрый дел», – сказал Бутман.Лауреатов премии также наградили председатель жюри конкурса Марина Юденич, скрипач Пётр Лундстрем, Герои России Александр Белоглазов и Сергей Лысюк.
Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия наградил врачей, которые спасают воинов на передовой, обучают их основам тактической медицины.
«Для меня большая честь и радость – быть сегодня здесь, потому что есть чему радоваться. То несчастье, которое случилось со многими, назад не повернёшь, но вот это единство, которое мы наблюдаем, это сочувствие дорогого стоит», – заявил врач.Актёр Дмитрий Певцов прочитал отрывки из писем бойцов с передовой и из госпиталей. Военные обращаются к мамам, жёнам. Также Дмитрий наградил лауреатов премии, которые помогают защитникам «за ленточкой».
Во время церемонии лучшие песни исполнили Лев Лещенко и Юрий Антонов. Сопровождал мероприятие Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.
В Подмосковье в 11-й раз вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв наградил лауреатов, а также передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Жюри в этом году выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.
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Лора Луганская