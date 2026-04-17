Стало известно о схеме Газманова для ухода от налогов

Mash: экс-гендиректор Газманова обвинил певца в уходе от налогов
Бывший генеральный директор певца Олега Газманова Дмитрий Царенко заявил, что артист годами использовал схему для ухода от налогов. Его слова приводит телеграм-канал Mash.
Царенко утверждает, что Газманов платил своей команде минимальную сумму, а остальную часть зарплаты выдавал в конвертах.
«ИП оформляли по велению Олега Михайловича, чтобы снизить налог с 42 процентов до шести процентов. В материалах дела — платежки на 44 миллиона рублей и переписка с женой артиста о передаче наличных по 700 тысяч — одному миллиону в месяц», — говорится в посте.При этом самого Царенко обвиняют в краже у Газманова и мошенничестве. По версии следствия, экс-гендиректор получал деньги за концерты на счета своего ИП в обход компании певца. Таким образом он «заработал» 15,3 млн рублей.