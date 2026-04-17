Стало известно о схеме Газманова для ухода от налогов

17 апреля 2026, 10:48

Mash: экс-гендиректор Газманова обвинил певца в уходе от налогов

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Бывший генеральный директор певца Олега Газманова Дмитрий Царенко заявил, что артист годами использовал схему для ухода от налогов. Его слова приводит телеграм-канал Mash.





Царенко утверждает, что Газманов платил своей команде минимальную сумму, а остальную часть зарплаты выдавал в конвертах.

«ИП оформляли по велению Олега Михайловича, чтобы снизить налог с 42 процентов до шести процентов. В материалах дела — платежки на 44 миллиона рублей и переписка с женой артиста о передаче наличных по 700 тысяч — одному миллиону в месяц», — говорится в посте.