Раскрыт гонорар Милоша Биковича за съемочный день
Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день достигает 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Один съемочный день занимает 12 часов. Бикович готов участвовать в проектах любого формата — от телевизионных шоу до полнометражных фильмов.
Представители актера настаивают на отдельном расчете налоговых отчислений от суммы гонорара. Заказчик обязан выплатить артисту не только ставку за смену, но и 13% от предполагаемого дохода.
Уточняется, что график Биковича распланирован до конца года. Из-за большой популярности у актера нет возможности начать съемки нового проекта раньше, чем через полгода после получения предложения. При выборе проектов менеджмент артиста отдает предпочтение полнометражкам и масштабным сериалам, в которых задействована сильная команда.
