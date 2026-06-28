Стало известно об отмене концерта Григория Лепса в Сочи
Певец Григорий Лепс не выступит 28 июня в концертном зале «Фестивальный». Об этом говорится в телеграм-канале исполнителя.
Причиной стала внезапная отмена рейса «Москва — Сочи» в связи с ограничениями, введенными в аэропорту курорта. Артист и его команда уже находились на борту воздушного судна за сутки до мероприятия, однако вылет так и не состоялся, а альтернативных рейсов не нашлось.
Организаторы уточняют, что деньги за билеты автоматически вернут покупателям. При этом концерт, намеченный на 9 июля в том же зале, пока остается в расписании.
Лепс принес извинения поклонникам. Он назвал произошедшее досадной логистической неувязкой, не зависящей от воли музыкантов или устроителей шоу.
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