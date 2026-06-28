Стало известно об отмене концерта Григория Лепса в Сочи

28 июня 2026, 13:14

Лепс не выступит в Сочи из-за ограничений в аэропорту

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Григорий Лепс не выступит 28 июня в концертном зале «Фестивальный». Об этом говорится в телеграм-канале исполнителя.