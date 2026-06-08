«Я устарела»: Аврора Киба раскрыла правду об отношениях с Лепсом

08 июня 2026, 16:37

Аврора Киба заявила, что больше не общается с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Бывшая невеста Григория Лепса, блогер Аврора Киба, заявила, что больше не общается с народным артистом. Об этом она сообщила в шоу «КСТАТИ» на VK Видео.





Киба рассказала, что пережила расставание и движется дальше. По её словам, она чувствует себя отлично.

«Я уже устарела. Я даже пролистывала его песни уже — снимала свой сериал, там был такой момент», — поделилась девушка.