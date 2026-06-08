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«Я устарела»: Аврора Киба раскрыла правду об отношениях с Лепсом

Аврора Киба заявила, что больше не общается с Григорием Лепсом
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Бывшая невеста Григория Лепса, блогер Аврора Киба, заявила, что больше не общается с народным артистом. Об этом она сообщила в шоу «КСТАТИ» на VK Видео.



Киба рассказала, что пережила расставание и движется дальше. По её словам, она чувствует себя отлично.

«Я уже устарела. Я даже пролистывала его песни уже — снимала свой сериал, там был такой момент», — поделилась девушка.
Напомним, что Аврора Киба сообщила о разрыве с Григорием Лепсом в конце января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, тёплого и хорошего», а отношения завершились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам блогера, они с Лепсом останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Ранее Аврора Киба рассказала о знакомстве с Рустамом Гаджиевым. Девушка назвала их встречу «судьбой».

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Ольга Щелокова

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