«Счастье любит тишину»: Лепс признался, что переживает приятный период в личной жизни

06 июня 2026, 22:28

Григорий Лепс высказался о личной жизни после расставания с Авророй Кибой

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс впервые за долгое время прокомментировал происходящее в личной жизни после расставания с Авророй Кибой.





В интервью Rocket Mag артист признался, что сейчас чувствует себя счастливым, но предпочитает не раскрывать подробностей.



По словам певца, в его жизни наступил особенный период, который он хочет сохранить вдали от постороннего внимания. Григорий Лепс подчеркнул, что не готов обсуждать детали своих отношений, однако дал понять, что находится в гармонии с собой.





«Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую», — рассказал артист.