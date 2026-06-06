«Счастье любит тишину»: Лепс признался, что переживает приятный период в личной жизни
Григорий Лепс высказался о личной жизни после расставания с Авророй Кибой
Григорий Лепс впервые за долгое время прокомментировал происходящее в личной жизни после расставания с Авророй Кибой.
В интервью Rocket Mag артист признался, что сейчас чувствует себя счастливым, но предпочитает не раскрывать подробностей.
По словам певца, в его жизни наступил особенный период, который он хочет сохранить вдали от постороннего внимания. Григорий Лепс подчеркнул, что не готов обсуждать детали своих отношений, однако дал понять, что находится в гармонии с собой.
«Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую», — рассказал артист.Напомним, в 2026 году стало известно о расставании Лепса с Авророй Кибой. Позже сообщалось, что модель состоит в отношениях с Рустамом Гаджиевым.