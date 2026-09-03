Игорь Николаев запатентовал бренд «Третье сентября»
Товарный знак «Третье сентября» зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева до 3 сентября 2032 года. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации источника, товарный знак может быть использован для организации и проведения концертов, создания рекламных материалов, предоставления гостиничных и ресторанных услуг, а также для множества других видов деятельности.
Песня «Третье сентября» была создана на музыку Игоря Крутого. Текст написал Игорь Николаев, а исполнил композицию Михаил Шуфутинский. Трек обрёл широкую популярность в 2010-х годах и с тех пор ежегодно становится главным хитом осени.
Ранее певец Михаил Шуфутинский отметил, что за время его карьеры шансон изменился. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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