«У меня нет вариантов»: Михаил Шуфутинский объяснил, почему внимательно следит за здоровьем
Певец Михаил Шуфутинский раскрыл, как и по каким причинам следит за своим здоровьем
Певец Михаил Шуфутинский продолжает активно выступать и следить за собой, чтобы оставаться востребованным, несмотря на приличный возраст — 77 лет. Об этом артист откровенно рассказал за кулисами недавнего концерта, пишет «МК».
Шансонье регулярно плавает в бассейне своего загородного дома. Он понимает, насколько полезен спорт и любая другая активность, и упражняется в меру своих сил. Хотя иногда, вернувшись с позднего выступления, Шуфутинский не может заставить себя окунуться в воду рано утром.
«Говорю себе: «Встань, собака, ты же для себя это делаешь». И не могу. В десять часов утра не могу глаза открыть. Но сегодня долго плавал и замечательно себя чувствую», — поделился звезда.
Он добавил, что доволен своей текущей жизнью и сложившимся режимом. Возраст ощущается, но в нем есть свои плюсы. Так, например, Шуфутинский стал меньше переживать о «мелочах», и поддерживает общение лишь с теми людьми, с которыми действительно желает контактировать.
Дни артист проводит с удовольствием, хотя отмечает одно главное неудобство: есть много работы, которую приходится делать, сидя за компьютером или в студии. Певец предпочел бы больше ходить, потому что считает это необходимым для здорового образа жизни.
«У меня нет вариантов, я должен следить за собой. Иначе кому я буду нужен?», — сказал он.