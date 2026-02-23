«У меня нет вариантов»: Михаил Шуфутинский объяснил, почему внимательно следит за здоровьем

23 февраля 2026, 03:08

Певец Михаил Шуфутинский раскрыл, как и по каким причинам следит за своим здоровьем

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский продолжает активно выступать и следить за собой, чтобы оставаться востребованным, несмотря на приличный возраст — 77 лет. Об этом артист откровенно рассказал за кулисами недавнего концерта, пишет «МК».





Шансонье регулярно плавает в бассейне своего загородного дома. Он понимает, насколько полезен спорт и любая другая активность, и упражняется в меру своих сил. Хотя иногда, вернувшись с позднего выступления, Шуфутинский не может заставить себя окунуться в воду рано утром.





«Говорю себе: «Встань, собака, ты же для себя это делаешь». И не могу. В десять часов утра не могу глаза открыть. Но сегодня долго плавал и замечательно себя чувствую», — поделился звезда.

«У меня нет вариантов, я должен следить за собой. Иначе кому я буду нужен?», — сказал он.