«Старая и плоская»: Актрису из «Ворониных» уволили из театра

10 апреля 2026, 12:34

Актрису Екатерину Волкову уволили из театра из-за возраста

44-летняя актриса Екатерина Волкова, прославившаяся ролью в сериале «Воронины», объявила об увольнении из театра. Соответствующее сообщение она опубликовала в личном блоге.





По словам артистки, руководство объяснило решение сразу несколькими причинами, среди которых ключевой назвали возраст. Инцидент произошел месяц назад. Как рассказала Волкова, ей позвонил художественный руководитель и предложил прекратить сотрудничество. Еще в качестве аргументов он привел отказ актрисы участвовать в старых постановках и отсутствие в репертуаре подходящих для нее ролей.





«Возможно, пойду запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло», — поделилась Екатерина.