Угрожал подросткам и женился на молодой: как на самом деле живет звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов?
11 апреля российскому шоумену, актеру и юмористу Дмитрию Соколову исполняется 61 год. Артист известен как основатель команды КВН «Уральские пельмени», а также как один из главных лиц одноименного телепроекта на СТС. Его узнают по характерной манере подачи, яркому сценическому образу и умению удерживать внимание зрителя. Подробнее о его биографии, личной жизни и громких скандалах с его участием — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Соколова: детство и семьяДмитрий Соколов родился 11 апреля 1965 года в Первоуральске Свердловской области — небольшом промышленном городе. Интерес к творчеству у будущего артиста во многом сформировался под влиянием отца. Владимир Соколов трудился на заводе, но параллельно выходил на сцену местного театра.
Тяга к выступлениям проявилась у Дмитрия уже в раннем детстве. По воспоминаниям матери, в возрасте трех лет он наизусть пересказывал сказку «Бременские музыканты». Однажды, когда в дом пришел мастер чинить телевизор, мальчик устроил для него импровизированное представление, исполнив все роли самостоятельно.
Учеба, болезнь и армияОднако учиться в школе Соколов не любил, а учителя регулярно жаловались родителям на поведение сына. Ситуация изменилась в подростковом возрасте: будущий артист стал уделять больше внимания саморазвитию и направил энергию в занятия музыкой. Кроме того, уже тогда будущая звезда практиковала свои навыки в юморе.
«Я был серьезным человеком и серьезно шутил. Я дебилом только прикидывался, при этом мог сказать нешуточные вещи. К примеру, поставить на место учителя. А класс смеялся. Дурак — и дурак, имеет право что угодно молоть! Что с него возьмешь», — вспоминал он.После окончания школы Соколов переехал в Екатеринбург, где поступил в политехнический институт на химико-технологический факультет. Выбор вуза оказался не случайным: там уже училась его старшая сестра. Дмитрий заинтересовался студенческой жизнью, в частности стройотрядами, участники которых не только работали, но и выступали с концертами.
Во время одной из таких поездок Соколов тяжело заболел тифом. Болезнь потребовала длительного восстановления, из-за чего студент оформил академический отпуск. Затем его призвали на срочную службу: он попал в стройбат.
«В стройбате, как ни странно, я стал неплохим монтажником. Хотя, если честно, мне сильно не хотелось работать. И я пошел в армейский клуб при нашей части. Меня там спросили: "Что умеешь?" — "На балалайке играю!" — "О, то что надо!"», — рассказывал артист.Вернувшись из армии, Дмитрий решил сосредоточиться на сцене и реализовать давнюю мечту.
КВН и создание «Уральских пельменей»Свою карьеру в КВН Дмитрий Соколов начал в составе команды «Соседи». Вместе с коллективом он активно гастролировал по стране. Переломным моментом стала поездка в Геленджик, где Соколов объединился с Сергеем Исаевым и Дмитрием Брекоткиным. Так появилась команда «Уральские пельмени».
С первых выступлений коллектив получил поддержку зрителей. Команда быстро завоевала признание на региональном уровне и в 1995 году стала чемпионом Екатеринбурга. Под руководством Соколова «Уральские пельмени» вышли на федеральный уровень и в 2000 году одержали победу в Высшей лиге КВН.
За годы участия в игре Дмитрий Соколов стал одним из самых узнаваемых участников. Ярким номером стало исполнение стихотворения «Одинокая белая мыш», которое разошлось на цитаты.
Несмотря на то что артист давно вышел за рамки КВН, старый коллектив «пельменей» периодически воссоединяется. Так, в 2021 году они получили главный приз на мероприятии, посвященном 60-летию клуба.
Телевидение и развитие брендаВ 2007 году команда получила возможность выйти на телевидение. Сначала артисты участвовали в пародийной программе «Шоу Ньюs», созданной Comedy Club Productions. Однако проект быстро потерял популярность после успешного старта.
В 2011 году «Уральские пельмени» приняли участие в программе «Нереальная история», которая продержалась несколько сезонов, но не стала хитом. Аналогичная судьба постигла и проект «Валера-TV», запущенный в 2012 году на волне популярности видеоблоггеров.
В итоге коллектив сделал ставку на развитие собственного бренда. Это решение оказалось верным: их авторское шоу стабильно собирало высокие рейтинги и укрепляло популярность команды.
«Уральские пельмени» на СТСТелевизионная версия «Уральских пельменей» впервые вышла в 2009 году. Изначально телевизионные боссы скептически отнеслись к формату, из-за чего дебютный выпуск снимался на средства самих артистов и транслировался на «РЕН ТВ». Лишь после этого проект привлек внимание телеканала СТС, где и закрепился.
Переход на СТС ознаменовал новую веху в истории команды: состав пополнился новыми лицами, включая Юлию Михалкову. Соколов же предстал на сцене в образе простого деревенского мужчины, который сочетает житейскую мудрость с наивностью.
Сегодня Соколов выступает ключевой фигурой коллектива, совмещая роли организатора, режиссера и ведущего автора большинства скетчей. Под его руководством команда успешно преодолевает кризисы: вопреки слухам о распаде, артисты продолжают выпускать востребованный контент. В 2013 году команда отметила 20-летие масштабным юбилейным концертом.
7 ноября 2023 года, на СТС состоялась премьера сериала «Мама будет против». Участники шоу выступили как актеры и постановщики. Сюжетная линия проекта представляет собой приквел к популярным сценическим миниатюрам о приключениях неугомонного семейства, полюбившегося зрителям в рамках основного телешоу.
Роли в кино и сериалахПопулярность, полученная в КВН, открыла Дмитрию Соколову дорогу в кино. Его дебют состоялся в 2004 году в комедии «Казанова поневоле» режиссера Олега Фиалко. Премьера прошла на РЕН ТВ, однако проект не получил широкой известности.
Позже артист появился в сериале «Дом, который построил ЖЭК» (2008) и в проекте «Нереальная история» (2011). Несмотря на участие в этих работах, значительного успеха в кино Соколов не добился и сосредоточился на деятельности в рамках «Уральских пельменей».
Личная жизнь Дмитрия СоколоваПервой супругой артиста стала Наталья, с которой он познакомился в студенческом стройотряде. В 1992 году у пары родился сын Александр, а спустя десять лет — дочь Анна. Постоянные гастроли и занятость Соколова негативно сказались на семейной жизни, и супруги приняли решение расстаться.
Второй женой Дмитрия Соколова стала Ксения Ли — участница КВН из Казахстана. Они познакомились в 2006 году. Разница в возрасте в 23 года не стала препятствием для отношений. Пара официально оформила брак в 2011 году, а в 2012 году у них родилась дочь Мария.
В 2015 этом союзе у артиста появился четвертый ребенок — сын Иван. Он родился на свет вскоре после 50-летия Соколова. Сам артист неоднократно отмечал, что воспринимает рождение сына как особый подарок.
Ксения Ли активно участвует в профессиональной деятельности мужа: она помогает писать сценарии и сопровождает его на гастролях, поддерживая во время выступлений. А в 2017 году она родила Соколову еще одну наследницу — дочь Софию. Она стала пятым ребенком для звезды «Уральских пельменей».
Сам Дмитрий активно участвует в жизни всех своих детей, а его жена часто делится семейными снимками в социальных сетях.
Скандалы и громкие историиОдин из первых громких эпизодов, связанных с Дмитрием Соколовым, произошел на фоне ситуации вокруг бывшего схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Соколов публично заявил, что считает его своим духовным наставником и не намерен отказываться от этой позиции. Кроме того, он опроверг захват монастыря.
«Бред какой-то говорят. Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. На пустом месте строил его с помощью народа. Погнали его, потом в этот монастырь приехали другие священники, хотели служить там. Монастырь встал и не пустил их. Отец потом просто вернулся к своим детям», — отметил Дмитрий.Екатеринбургская епархия дважды накладывала запрет на проповеди схиигумена Сергия. Первой причиной послужили его высказывания об отрицании пандемии коронавируса. Повторное отстранение последовало после публикации видеозаписи одной из его речей, в которой правоохранительные органы и церковное руководство усмотрели признаки экстремизма.
«Это мой духовной отец, я не могу предать своего отца. Вот ты предашь своего отца?», — говорил комик.Еще один инцидент получил широкую огласку в 2024 году. В Екатеринбурге журналисты сняли на видео Соколова в состоянии алкогольного опьянения. По сообщениям СМИ, он вступил в конфликт с подростками и вел себя агрессивно, в том числе размахивал бутылкой.
По словам ребят, Соколов ударил одного из них, а еще пытался выхватить телефон. По версии подростков, они лишь хотели снять на видео случайно встреченную звезду, но это вызвало недовольство артиста. Однако сам Соколов утверждает, что молодые люди не ограничились съемкой, а позволили себе оскорбительные высказывания в адрес находившейся рядом девушки.
Представитель артиста назвал запись постановочной, однако часть аудитории усомнилась в этой версии. Супруга артиста встала на защиту мужа.
Дмитрий Соколов сегодняНачало 2026 года для Дмитрия Соколова и его коллег выдалось насыщенным сценическими выступлениями. Творческий сезон «Уральских пельменей» открылся в феврале премьерой программы «Старенький принц». Параллельно с этим артист расширил свой репертуар театральными работами, приняв участие в постановке драмы «Электра» и комедийном спектакле «Примадонна».
Кроме того, Соколов вернулся к киносъемкам, исполнив роль завуча в комедийном сериале «Вечерняя школа». В этом проекте его партнерами по съемочной площадке стали известные представители юмористического мира, включая Илью Соболева, Илью Макарова и Ксению Корневу.