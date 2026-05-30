«Старьё и ширпотреб»: Посетительницу распродажи Лерчек шокировали брендовые вещи

30 мая 2026, 18:06

Посетительница рассказала о разочаровании распродажей Лерчек и состоянием вещей

Одна из посетительниц распродажи блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила, что личные вещи звезды выглядят потрёпанными и старыми.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru женщина сравнила мероприятие с «хайпом» и выразила разочарование его организацией.

«По мне, все вещи сильно потрёпаны: то ли неудачная химчистка, то ли просто старьё, прям ширпотреб, честное слово. На многих вещах следы от белой краски. Скорее хайп, очень разочарована», — сказала она.