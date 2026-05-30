«Старьё и ширпотреб»: Посетительницу распродажи Лерчек шокировали брендовые вещи
Посетительница рассказала о разочаровании распродажей Лерчек и состоянием вещей
Одна из посетительниц распродажи блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила, что личные вещи звезды выглядят потрёпанными и старыми.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru женщина сравнила мероприятие с «хайпом» и выразила разочарование его организацией.
«По мне, все вещи сильно потрёпаны: то ли неудачная химчистка, то ли просто старьё, прям ширпотреб, честное слово. На многих вещах следы от белой краски. Скорее хайп, очень разочарована», — сказала она.При этом посетительница отметила, что организаторы обещали минимальные цены от 500 рублей, однако за эти деньги продавали только детские шапки. На деле брендовые вещи стоили значительно дороже: за небольшую сумку Louis Vuitton просили 80 тысяч рублей, а костюм от Prada оценили в 30 тысяч рублей.