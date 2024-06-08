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Стас Михайлов обзавелся личной охраной

Певец Стас Михайлов нанял личную охрану в целях защиты от поклонников
08 июня 2024, 03:26
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российский певец Стас Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от фанатов. Об этом он рассказал в интервью блогеру Иде Галич.
«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», – объяснил артист.

Михайлов подчеркнул, что охрана должна быть незаметной и способствовать предотвращению конфликтов – «правильно уйти, правильно разработать маршруты».



Певец рассказал о том, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с людьми, которые стали вести себя неподобающе под воздействием алкоголя.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) пожаловался на преследование фанатов.

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