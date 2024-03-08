Певец Стас Михайлов 8 марта выступил в московском метро

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Любимец женщин Стас Михайлов порадовал своих поклонниц необычным выступлением. На этот раз он решил отметить Международный женский день концертом в московском метро, сообщило РИА «Новости».
В аванзале станции «Курская» собрались десятки пассажиров, чтобы насладиться живым исполнением своих любимых песен.
Артист исполнил свои самые популярные песни, среди которых были и всем знакомые шлягеры «Всё для тебя» и «Только ты». Певец поздравил женщин с весенним праздником. Акустика зала разносила его слова далеко от места концерта.
Михайлов поделился впечатлениями о выступлении в метрополитене, отметив, что ему очень понравилось исполнять свои песни в такой необычной обстановке. Он сказал, что такая близость с публикой, возможность встретиться с ней лицом к лицу, создает особую атмосферу и уникальные впечатления.
Концерт в метро стал настоящим сюрпризом для пассажиров, которые, не ожидая такого развлечения, выходили из вагонов, а попадали на живой концерт любимого артиста.
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Артист исполнил свои самые популярные песни, среди которых были и всем знакомые шлягеры «Всё для тебя» и «Только ты». Певец поздравил женщин с весенним праздником. Акустика зала разносила его слова далеко от места концерта.
Концерт в метро стал настоящим сюрпризом для пассажиров, которые, не ожидая такого развлечения, выходили из вагонов, а попадали на живой концерт любимого артиста.
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Сергей Калугин