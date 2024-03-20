«Желаю здоровья»: Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой на оскорбления

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Российский певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой после ее скандального видеообращения к нему. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звезда».
«Дай Бог ей здоровья», — сказал исполнитель, отвечая на просьбу журналистов дать комментарий.Напомним, ранее Михайлов заявил, что покинувшие Россию артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». На что примадонна опубликовала в соцсетях ролик, что могла бы встать на колени, но не может сделать это из-за возраста. Как считает Пугачёва, «нормальные люди» возвращаться в РФ не собираются.
Ранее Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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