«Я не гоняюсь за брендами»: Долина раскрыла подход к гардеробу

16 апреля 2026, 17:12

Лариса Долина рассказала о репликах и отношении к брендам

Певица Лариса Долина поделилась своим отношением к моде и дорогим вещам, отметив, что не стремится приобретать исключительно люксовые бренды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В интервью на музыкальной премии Bravo артистка заявила, что спокойно относится к качественным репликам и не считает необходимым переплачивать за вещи, которые со временем могут выйти из моды.





«Я не гоняюсь за брендами… Если это слишком дорого, я не беру», — отметила Долина, добавив, что у неё есть много украшений и сумок, к которым она относится как к личному «фетишу».