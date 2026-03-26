«Стыдно сказать»: Роман Емельянов раскритиковал отсутствие звания у Леонида Агутина
Продюсер Роман Емельянов высказал недоумение по поводу того, что Леонид Агутин до сих пор не получил звание Народного артиста России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его мнению, это несправедливо, учитывая масштаб популярности и вклад исполнителя в музыку. Емельянов подчеркнул, что Агутин собирает крупные концертные площадки и остаётся востребованным артистом на протяжении многих лет. Он также намекнул, что некоторые обладатели звания, по его мнению, менее достойны этой награды.
При этом успех певца отражается не только в признании публики, но и в его финансовом положении. Сообщается, что благодаря концертной деятельности Агутин смог приобрести несколько объектов недвижимости — квартиры в Москве и США, а также загородный дом и дорогие автомобили.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России