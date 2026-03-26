Квартиры в Москве и Петербурге за миллионы рублей: раскрыто имущество рэпера Toxi$
Рэпер Toxi$ (настоящее имя — Андрей Смелянский) оказался владельцем внушительного портфеля недвижимости, общая стоимость которого оценивается примерно в 190 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
У молодого артиста есть сразу две квартиры в Москве. Одна из них расположена в жилом комплексе «Алиса» в районе Покровское-Стрешнево — её площадь составляет около 147 квадратных метров, а стоимость оценивается примерно в 115 миллионов рублей. Вторая квартира находится рядом с Москва-Сити, в ЖК «Береговой», и стоит порядка 40 миллионов.
Кроме того, у рэпера есть недвижимость и в родном Санкт-Петербурге — квартира в ЖК «Приморская высотка» площадью 126 квадратных метров, стоимость которой начинается от 35 миллионов рублей.
Так, несмотря на молодой возраст, артист уже сумел вложиться в элитную недвижимость и собрать солидный актив в разных городах.
