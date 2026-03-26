Счета заблокированы: у компании Павла Деревянко проблемы с ФНС

Долг Деревянко перед налоговой вырос до 643 тысяч рублей
Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко столкнулся с нарастающими финансовыми трудностями в бизнесе. Его задолженность перед налоговой службой увеличилась с 475 тысяч до 643 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Речь идёт о компании ООО «Бии Соул», которая занимается разработкой программного обеспечения. По последним данным, ситуация осложнилась тем, что счета организации уже заблокированы налоговыми органами.

Так, у бизнеса актёра не только растёт долг, но и возникают реальные препятствия для дальнейшей работы. Если вопрос не будет оперативно решён, это может серьёзно повлиять на деятельность компании.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

