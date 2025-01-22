«Страшно грустно»: Хилькевич приняла решение в отношении младшей дочки

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)
Многодетная мама Анна Хилькевич приняла важное решение в отношении младшей дочери Оливии. Она решила прекратить грудное вскармливание малышки.
Об этом сама артистка написала в своём телеграм-канале. По её словам, такое решение далось её непросто: сам процесс кормления приносил анне радость.
Анна добавила, что современное питание для детей разнообразное и полноценное, что старшие ее дочери мало находились на грудном вскармливании, что никак не отразилось на них.
Артистка также поблагодарила подписчиц за поддержку и понимание в отношении принятого решения.
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«Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит… закончить с ГВ (грудным вскармливанием — прим. ред.). Как бы я ни хотела этого не делать, но, здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало. Основная причина в том, что Оливия так и не берет грудь», — написала актриса.
Анна добавила, что современное питание для детей разнообразное и полноценное, что старшие ее дочери мало находились на грудном вскармливании, что никак не отразилось на них.
«Я вот это все пишу и сама себя как будто успокаиваю…Мне страшно грустно от того, что я решила так», — написала Хилькевич.
Артистка также поблагодарила подписчиц за поддержку и понимание в отношении принятого решения.
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Александр Бойцов