«Щупал за грудь»: как Проклова, Варлей, Васильева и другие актрисы, стали жертвами насильников

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости)
Многие артистки получают непристойные предложения на съемочной площадке. Мало кто предал их огласке, но есть и те, кто спустя годы рассказал правду об ужасающих событиях.
О том, как Наталья Варлей, Анна Хилькевич, Елена Проклова и их коллеги публично уличили знаменитых режиссеров в домогательствах, расскажет редакция «Радио 1».
Самая известная роль актрисы Натальи Варлей – Нина в фильме «Кавказская пленница». В своей автобиографии «Канатоходка» Варлей рассказала, как к ней приставал культовый кинорежиссер. Постановщик проводил актрису до гостиницы, в которой их номера находились рядом. Он надеялся на эротическое продолжение вечера, но его ожидания не оправдались.
Советская актриса прославилась в 22 года после премьеры ленты «Сказание о земле сибирской». Она талантливо исполнила роль Анастасии Гусенковой. Режиссер полагал, что Вера обязана ему своим успехом. Он пригласил Васильеву в гостиницу и потребовал внимания. Вопрос: «Ну, как ты будешь меня благодарить?» поставил молодую актрису в ступор. Она поспешила покинуть номер.
Звезда сериала «Универ. Новая общага» с юности мечтала о славе. С пятнадцати лет она посещала кастинги. Приглашение режиссера «Мосфильма» на пробы показалось девушке огромной удачей. Однако «прослушивание» планировалось в квартире постановщика.
Она отметила, что не будет называть имен и другие подробности, так как ей не нужен публичный суд. Девушка старается не вспоминать о пережитом ужасе.
Страшную правду звезда рассказала в студии шоу «Секрет на миллион». По словам Прокловой, в 12 лет к ней приставал знаменитый режиссер, который щипал ее за грудь. Через несколько лет ее домогался уже популярный артист.
Личность похотливого человека звезда фильма «Будьте моим мужем» раскрывать не стала, однако детально описала его.
Актриса после шокирующих слов Прокловой призналась, что тоже подверглась домогательствам. В 19-летнем возрасте Лариса надеялась сняться в картине «Две жизни». Однако среди требований был интим. По ее словам, во время подбора артистов помощник режиссера и его коллега пригласили Лужину на переговоры в гостиницу. Они потребовали, чтобы Лариса осталась без одежды. Актриса же отказалась раздеваться и ушла. Однако спустя некоторое время ее все равно вызвали на пробы.
Она отказалась, и ее не утвердили на роль.
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Наталья Варлей
Самая известная роль актрисы Натальи Варлей – Нина в фильме «Кавказская пленница». В своей автобиографии «Канатоходка» Варлей рассказала, как к ней приставал культовый кинорежиссер. Постановщик проводил актрису до гостиницы, в которой их номера находились рядом. Он надеялся на эротическое продолжение вечера, но его ожидания не оправдались.
«Он закрыл дверь изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать... Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я его не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, и заперла дверь на ключ», — пишет кинозвезда.
Вера Васильева
Советская актриса прославилась в 22 года после премьеры ленты «Сказание о земле сибирской». Она талантливо исполнила роль Анастасии Гусенковой. Режиссер полагал, что Вера обязана ему своим успехом. Он пригласил Васильеву в гостиницу и потребовал внимания. Вопрос: «Ну, как ты будешь меня благодарить?» поставил молодую актрису в ступор. Она поспешила покинуть номер.
«То, что он хотел мной обладать, — это правда... Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина. Это его такая ошибка, которая вдруг его опозорит, и это будет неприятно... Актеры очень обидчивые и злопамятные», — заметила народная артистка СССР.
Анна Хилькевич
Звезда сериала «Универ. Новая общага» с юности мечтала о славе. С пятнадцати лет она посещала кастинги. Приглашение режиссера «Мосфильма» на пробы показалось девушке огромной удачей. Однако «прослушивание» планировалось в квартире постановщика.
Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
«Он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной»... Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу... Я стала жертвой харассмента», — заявила Хилькевич.
Она отметила, что не будет называть имен и другие подробности, так как ей не нужен публичный суд. Девушка старается не вспоминать о пережитом ужасе.
Елена Проклова
Страшную правду звезда рассказала в студии шоу «Секрет на миллион». По словам Прокловой, в 12 лет к ней приставал знаменитый режиссер, который щипал ее за грудь. Через несколько лет ее домогался уже популярный артист.
Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Борис Бабанов)
«Он клал мне руки между ног... Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала артистка.
Личность похотливого человека звезда фильма «Будьте моим мужем» раскрывать не стала, однако детально описала его.
Лариса Лужина
Актриса после шокирующих слов Прокловой призналась, что тоже подверглась домогательствам. В 19-летнем возрасте Лариса надеялась сняться в картине «Две жизни». Однако среди требований был интим. По ее словам, во время подбора артистов помощник режиссера и его коллега пригласили Лужину на переговоры в гостиницу. Они потребовали, чтобы Лариса осталась без одежды. Актриса же отказалась раздеваться и ушла. Однако спустя некоторое время ее все равно вызвали на пробы.
«Человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной — будешь играть в этом фильме»», — вспоминает Лужина.
Она отказалась, и ее не утвердили на роль.
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