«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек

Мария Погребняк (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды. Подробности — в материале «Радио 1».
«Одно место слабое»Валерия и Артём Чекалины развелись 10 июля 2024 года. Многие считают, что причиной их расставания стали проблемы с налогами, из-за которых бывшие влюблённые провели новогодние праздники под домашним арестом. Однако бывшая супруга футболиста Павла Погребняка уверена, что на самом деле Артем не смог простить измену жены.
«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших "Джунглей" к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — заявила Мария.
Артём намекал, что Лерчек изменяла ему с преподавателем танцев. А во время участия в проекте «Звёзды в джунглях» она сблизилась с женатым рэпером Натаном.
«Умом он не блещет, говорит полную ахинею и сам себя закапывает», — описала поведение певца бывшая жена Павла Мамаева Алана.27 декабря Натан сообщил, что их с Лерчек близкие отношения закончились сразу после возвращения в Москву. Он открыто признался девушке, что находится в замешательстве и будет пытаться восстановить семейные отношения.
«Я уже не очень хочу, чтобы Натан победил. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам все понимать. Это не моя месть. Почувствовав рядом сильное мужское плечо, опору, поддержку, я как-то доверилась, но доверилась зря. И мнение об этом человеке чуть-чуть поменялось, честно скажу», — заявила 32-летняя Валерия.
Артём и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
Звездные расставания и детиПогребняк вспомнила и о других расставаниях, которые произошли в прошлом году.
«2024 год — год, когда было много разводов. Алсу долго терпела измены мужа. Я рада, что она нашла в себе силы и подала на развод. Как она расцвела! Она вернулась на сцену, стала красивой и успешной», — заявила Погребняк в программе «Че там в 2024?».Кроме того, Алана Мамаева высказалась о рождении детей у известных личностей в 2022 году. По мнению модели, Анна Хилькевич и Кети Топурия — молодцы.
«Когда есть желание воспитывать детей, надо рожать молодыми и красивыми. А если ты уже дедушка или прадедушка, то стоит задуматься, нужно ли это», — отметила девушка.Мамаева также осудила тех, кто критикует Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. По её мнению, такие высказывания бесчеловечны.
Ранее стало известно, что латвийский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы. Как сообщил друг спортсмена Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют Седокову и какие детали всплыли в ходе расследования — читайте в материале «Радио 1».
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