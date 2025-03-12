«Цветы ​вместо одежды»: Бывшая жена Моргенштерна* Дилара выложила кадры обнаженной фотосессии после расставания с Бустером

Дилара Зинатуллина (Фото: Instagram** @influesii)
24-летняя Дилара Зинатуллина, бывшая жена Моргенштерна*, удивила всех обнаженными фото вскоре после разрыва со стримером Бустером. Модель выбрала цветы «вместо одежды», чтобы встретить весну в особом стиле. Ее смелый шаг стали активно обсуждать в сети, главным образом — в позитивных тонах.
Расставание с Вячеславом Леонтьевым, известным как Бустер, стало неожиданностью для поклонников — еще в декабре пара казалась счастливой, выкладывая милые видео. Но Бустер сам объявил о разрыве, поблагодарив Дилару за опыт и намекнув, что двигается дальше.
Модель сопроводила кадры теплыми словами, пожелав всем обновления и свежести этой весной.
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«Это правда, мы со Славой расстались. И как вы можете понять по его высказываниям, расстались дружно. Я ценю эти годы, тепло и поддержку, которую мы друг другу давали. Это были чудесные отношения и я благодарна за любовь, которая навсегда останется с нами», — говорила модель ранее.
Дилара Зинатуллина (Фото: Instagram** @influesii)Теперь же Зинатуллина показала себя во всей красе — с распущенными волосами, легким макияжем и бутонами цветов, изящно прикрывающими грудь. На полных снимках в аккаунте Дилары также можно увидеть маленькую татуировку-сердечко на ее боку, рядом с грудью.
Модель сопроводила кадры теплыми словами, пожелав всем обновления и свежести этой весной.
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«Хочу этими фотографиями напомнить, что сейчас наступила самая приятная пора — весна! Пусть именно эта весна привнесет в вашу жизнь свежесть, чистоту и ясность. Это пора обновления как внешнего, так и внутреннего. Пусть у вас всё получится», — подписала она под постом с фотографиями.Фанаты засыпали модель комплиментами, а некоторые пошутили, что цветы тут «лишние», хотя образ от этого не менее прекрасен.
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Мария Моисеева