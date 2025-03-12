«Цветы ​вместо одежды»: Бывшая жена Моргенштерна* Дилара выложила кадры обнаженной фотосессии после расставания с Бустером

24-летняя Дилара Зинатуллина, бывшая жена Моргенштерна*, удивила всех обнаженными фото вскоре после разрыва со стримером Бустером. Модель выбрала цветы «вместо одежды», чтобы встретить весну в особом стиле. Ее смелый шаг стали активно обсуждать в сети, главным образом — в позитивных тонах.