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Год добивалась Моргенштерна*, но осталась ни с чем: как живет Дилара Зинатуллина и почему рассталась с Бустером

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

29 марта 2025 года известная уфимка Дилара Зинатуллина отмечает 25-летие. Она приобрела популярность благодаря отношениям с рэпером Моргенштерном*, но даже после их развода продолжает оставаться в центре внимания. Дилара всегда выделялась экстравагантностью и харизмой, что помогло ей выстроить успешную карьеру. Каким был её путь от обычной уфимской школьницы до медийной личности, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Дилары Зиннатулиной


Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе. Позже в семье появилась младшая сестра Мария.

В детстве Дилара была послушной, училась на одни пятёрки и отличалась усердием. Но в старших классах приоритеты сменились — её больше увлекали тусовки, новые знакомства и дискотеки. Учёба отошла на второй план, что сильно отразилось на её результатах: когда-то бывшая отличница с трудом сдала ЕГЭ.

После школы девушка мечтала стать моделью, но её рост (164 см) оказался недостаточным для карьеры на подиуме. Родители настояли на поступлении в университет, и девушка, не имея особого желания, последовала их совету.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Карьера Дилары Зинатуллиной


Настоящая популярность пришла к Диларе после знакомства с рэпером Моргенштерном*. Она быстро монетизировала свою известность в социальных сетях: совместные фото с музыкантом привлекали внимание миллионов подписчиков.

Чтобы удержать интерес аудитории, Дилара стала активно вести блог. На сегодняшний день на Instagram** девушки подписано более четырех миллионов человек.

Позже Дилара запустила собственный бьюти-бизнес — открыла салон красоты в Москве.

Личная жизнь Дилары Зинатуллиной


Отношения с Моргенштерном*


Судьбоносная встреча с Алишером Моргенштерном* произошла, когда Диларе было 17 лет. Они встретились случайно — девушка с подругой не смогла попасть в клуб и оказалась в компании, где был будущий рэпер.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Однако первое впечатление оказалось далёким от романтики. Моргенштерн* был пьян и даже не запомнил их знакомства, да и Дилару молодой человек совсем не впечатлил. Но спустя время девушка все же решила покорить сердце харизматичного парня. Это оказалось не так просто — Алишер* долгое время не отвечал взаимностью.

Только спустя год, когда девушка перестала добиваться его расположения, Моргенштерн* вдруг обратил на неё внимание. Они стали встречаться, некоторое время жили вместе, но затем рэпер заявил, что не готов к серьёзным отношениям и они расстались.

Свадьба Дилары и Моргенштерна*


В 2020 году пара воссоединилась, и вскоре Алишер* осыпал любимую подарками — красным автомобилем и кейсом с 5 миллионами рублей. Позже он начал называть Дилару своей женой.

Однако предложение руки и сердца сделала именно девушка — и рэпер с радостью его принял. Их свадьба в августе 2021 года прошла в советском стиле: с пупсом на капоте, плакатами и традиционным выкупом невесты.

Однако семейная жизнь оказалась не такой радужной. Уже через полгода начались проблемы, и в феврале 2023-го пара официально развелась. Моргенштерн* признал, что не создан для брака, а Дилара заявила, что штамп в паспорте разрушил их отношения.

«За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении», — сказала девушка.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Новые отношения и творческий путь


Дилара и Слава Бустер


После развода поклонники заподозрили Дилару в романе с блогером и стримером Славой Бустером (Вячеславом Леонтьевым). Долгое время она отрицала связь, но в начале 2024 года подтвердила, что они живут вместе и работают над совместными проектами.

Однако в январе 2025-го Слава объявил о разрыве. Он поблагодарил Дилару за «время и опыт». Ходили слухи, что причиной расставания стала измена со стороны девушки, но она подчеркнула, что предательства в их отношениях не было. Молодые люди остались в хороших отношениях.

«Не могу сказать, что что-то не поделили. Просто наскучила эта история», — заявил Бустер.

Помимо блогерства, Дилара попробовала себя в шоу-бизнесе: в 2024 году она снялась в проекте «Прятки», а в марте представила свой дебютный рэп-сингл «Типо». Этот шаг позволил ей заявить о себе не как о бывшей Моргенштерна*, а как о самостоятельной артистке.

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер (фото: фото: Instagram** / @influesii)

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**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#звёзды
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#отношения
#карьера
Увела мужа у Бузовой и променяла карьеру модели на материнство: как Анастасии Костенко удалось приручить Тарасова
29 марта 2025, 16:13

Анастасия Костенко (Фото: Instagram*@kostenko.94)

Российская модель Анастасия Костенко больше известна публике как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Юная красавица смогла очаровать спортсмена-ловеласа и стать ему замечательной женой и матерью четверых детей. О жизни ростовской красавицы читайте в материале «Радио 1».

Детство модели


Анастасия Костенко и Виктория Щербакова (Фото: Instagram*@kostenko.94)

Анастасия Костенко появилась на свет 29 марта 1994 года в городе Сальск Ростовской области. Мама девочки Виктория Щербакова работала психологом, а отец Ярослав Костенко имел небольшой бизнес. Когда малышке исполнилось пять, родители развелись, мама повторно вышла замуж, и в новой семье у Анастасии появились младшие две сестры и брат.

Костенко с детства была творческой девочкой, занималась танцами и играла на фортепиано. Кроме этого, она посещала модельную школу и активно участвовала в кастингах с 6 лет.

Окончив 9 классов, Костенко пошла учиться в Ставропольский колледж искусств на балетное отделение, а после перевелась в Ростовское хореографическое училище. Но её карьера в качестве танцовщицы не сложилась из-за травмы, полученной на одном из занятий. Тогда и было принято решение заниматься модельным бизнесом всерьез.

В 2012 году Костенко стала обладательницей двух престижных титулов — «Мисс очарование» и «Донская красавица». Через год девушка стала победительницей в конкурсе Miss All Nation, который проходил в Монголии.

Анастасия участвовала в проекте «Мисс Россия». Благодаря своей привлекательности и разнообразным способностям, Костенко была удостоена титула «Вторая вице-мисс» и получила право учиться в любом высшем учебном заведении России. В 2014 Анастасия приняла участие в конкурсе «Мисс Мира». До победы она не дошла, но заинтересовала многие популярные модельные агентства. В итоге Анастасия заключила договор с компанией LanYu и отправилась в Китай, чтобы приступить к работе.

По окончанию контракта девушка вернулась в Россию, начала активно вести соцсети и сотрудничать с отечественными компаниями.

Личная жизнь


Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*@kostenko.94)

О личной жизни Костенко до встречи с Дмитрием Тарасовым мало что известно. Причиной тому может быть ее отсутствие или умение девушки ее хорошо скрывать. Стоит сказать, что и отношения с футболистом парой не афишировались, поскольку Тарасов был в браке с ведущей Ольгой Бузовой.

Когда журналисты засняли пару в столичном ресторане, разразился большой скандал, и Анастасию начали называть разлучницей. Тарасов, пытаясь защитить новую возлюбленную, в 2016 году поделился с журналистами своей личной жизнью с Бузовой и просил не винить Костенко в его уходе от телеведущей.

Многим на тот момент было непонятно, как можно было променять популярную Ольгу на малоизвестную модель. Ответ оказался на поверхности. Бузова часто говорила про семью и про желание быть хорошей матерью, но на самом деле для нее была на первом месте работа. Гастроли, светские вечера, репетиции, а муж дома в одиночестве.

Костенко оказалась полной противоположностью и с самого начала отношений окружила возлюбленного вниманием. Дома царил уют, созданный руками Анастасии, а на столе всегда ждала вкусная домашняя еда.

В 2017 году состоялось торжественное бракосочетание двух влюблённых. В 2018 году у них появилась дочь, которую они назвали Милана. В своих интервью Костенко часто говорила о том, что хотела бы иметь большую семью, ведь она сама выросла в многодетной семье.

В 2020 году Анастасия подарила футболисту вторую дочь Еву, а в 2021 и 2024 появились на свет сыновья Алексей и Ярослав. Анастасия стала примерной женой и замечательной мамой.

Костенко сейчас


Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов с детьми: Миланой, Евой, Алексеем и Ярославом (Фото: Instagram*@kostenko.94)

После завершения футбольной карьеры Тарасова Анастасия начала активнее заниматься блогом. На своих страницах в социальных сетях девушка делится секретами материнства, стройности и ухода за собой.

В то время как Костенко делала успехи в модельной карьере, она также училась на филологическом факультете в Университете дружбы народов. Она смогла поступить туда благодаря гранту, который получила на конкурсе красоты.

Анастасия получила высшее образование уже будучи матерью и женой. Следует отметить, что к тому моменту её блог стал популярным и начал приносить доход. Она начала писать на более разнообразные темы, а среди её фотографий появились семейные снимки.

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#отношения
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Дочь Александра Кузьмина устроила скандал на его похоронах
29 марта 2025, 15:24

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

Родного брата музыканта Владимира Кузьмина не стало 24 марта. Ему стало плохо на остановке в Адлере. Сегодня мужчину проводили в последний путь.
Среди присутствующих были друзья, коллеги и родные музыканта, в том числе его жена Наталья. Они поженились всего пять лет назад, а сейчас она осталась без близкого человека.

Также на прощании был сын покойного Василий. Молодой человек не верит в естественную смерть отца. Он предполагает, что его отравили, после чего обокрали.

Дочери Кузьмина – Варвара и Сюзанна – тоже пришли прощаться с отцом. Когда гроб начали закрывать, туда не положили крест. В этот момент Варвара возмутилась, начала кричать, требуя открыть крышку гроба и положить крест, чтобы всё было сделано по церковным канонам. Несмотря на недоумение всех присутствующих, просьбу девушки исполнили.

К слову, Владимира Кузьмина на похоронах не было. При этом он вложил крупную сумму в организацию прощания с братом.

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Скончался младший брат Владимира Кузьмина

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#скандал
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«Высокий риск летального исхода»: лечащий врач Паши Техника сделал тревожный прогноз о его состоянии
Лечащий врач сделал тревожный прогноз о состоянии Паши Техника
29 марта 2025, 15:00

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник в минувший четверг попал в больницу во время отдыха в Таиланде. Предварительно, рэпер получил тяжёлое отравление от наркотических веществ, из-за чего ему потребовалась помощь медиков.
В больнице состояние исполнителя резко ухудшилось, в результате чего его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Накануне его состояние стало критическим: у Техника отказали лёгкие.

«Состояние г-на Ивлева остаётся критическим, с высоким риском летального исхода из-за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности, несмотря на поддержку высокими дозами вазопрессоров. Мы просим вас признать серьёзность его состояния», – гласит пост в Telegram-канале Паши Техника с информацией от лечащего врача.
Рэперу поставили диагноз пневмония с дыхательной недостаточностью, тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение почек и септический шок.

В канале артиста уже объявили сбор средств на лечение. Речь идёт о девяти миллионах, при этом сейчас собраны уже чуть более одного миллиона ста тысяч рублей.

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«Плюнуть в душу россиян»: Яна Поплавская ответила на призыв «оставить в покое» оскандалившихся звёзд
Яна Поплавская ответила на призывы оставить в покое звёзд
29 марта 2025, 14:45

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская резко ответила на призывы «оставить в покое» Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и других звёзд шоу-бизнеса, оказавшихся в эпицентре скандала.
Артистку возмутило предложение простить оскандалившихся артистов, которых попытались оправдать и назвали «художниками».

«Вот это всепрощение, подставить вторую щеку, „да пусть их“, „а что такого они сделали“. Всё это и ведет к процветанию вседозволенности. Плюнуть в душу, наступить на чувства россиян безнаказанно может каждый. Но попробуйте вы задеть чувства этих деятелей, они будут вам портить жизнь до конца своей жизни», – написала Поплавская в своём Telegram-канале.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» с недоумением задалась вопросом, как можно простить «прокуренную певицу, назвавшую нас рабами и холопами». Речь идёт о Пугачёвой.

Поплавская добавила, что народ не прощает предательства и подлости.

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#артист
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Вика Цыганова посчитала несправедливым выселение Полины Лурье из квартиры Ларисы Долиной
Цыганова посчитала несправедливым выселение Лурье из квартиры Долиной
29 марта 2025, 14:18

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которую в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница Полина Лурьев осталась без денег и приобретённой недвижимости.
При этом Вика Цыганова заявила, что такое решение суда несправедливо и даже опасно.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», – написала певица в своём Telegram-канале.
Как накануне сообщил юрист, глава столичного Центра правопорядка Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, решением суда Долину обязали вернуть 112 миллионов рублей Лурье.

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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники

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