«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет

Недавно певицу Тамару Гвердцители увидели на церемонии прощания с известным скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси. Однако россияне все еще задаются вопросом, куда подевалась знаменитость, где она живет и чем занимается. Народная артистка давно не давала концертов, хотя является гражданкой России. Подробнее о жизни Гвердцители после 2022 года — в материале «Радио 1».