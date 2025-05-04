«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет

Мария Порошина (фото: Telegram @myporoshinax)
Мария Порошина в редком интервью рассказала про своего младшего сына, отца которого скрывает до сих пор.
В 2019 году актриса родила сына Андрея, который стал её пятым ребёнком. Незадолго до родов Порошина развелась с супругом-актёром Ильёй Древновым, которого и вписали в графе «отец». Правда впоследствии мужчина опроверг своё отцовство в суде.
Поговаривают, что Мария родила от женатого коллеги Ярослава Бойко, который уже имеет внебрачного ребёнка от Евгении Добровольской. Три года назад жена актёра устала терпеть его постоянные измены и развелась с ним. Спустя непродолжительное время на безымянном пальце Порошиной появилось обручальное кольцо.
Актриса поделилась, что у неё растёт очень смышлёный сын, который периодически поражает маму.
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Поговаривают, что Мария родила от женатого коллеги Ярослава Бойко, который уже имеет внебрачного ребёнка от Евгении Добровольской. Три года назад жена актёра устала терпеть его постоянные измены и развелась с ним. Спустя непродолжительное время на безымянном пальце Порошиной появилось обручальное кольцо.
Актриса поделилась, что у неё растёт очень смышлёный сын, который периодически поражает маму.
«Перед сном мы часто играем с ним в ассоциации. И Андрюша иногда ставит меня в тупик своим необычным, философским взглядом на мир. Недавно очень долго не могла догадаться, какое явление на букву «х» он для меня загадал», – поделилась Мария в интервью журналу «Караван историй».Актриса очень долго гадала и задавала мальчику уточняющие вопросы. В результате выяснилось, что малыш загадал маме слово «Христос».
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Анастасия Чинкова