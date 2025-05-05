Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
Мария Порошина хорошо известна широкой аудитории по фильму «Всегда говори "всегда"». Актриса блистательно сыграла главную героиню сериала Ольгу Громову, которая воспитывала четверых детей. В жизни артистка также является многодетной мамой. В 2019 году Мария родила пятого ребенка и с тех пор скрывает информацию о его биологическом отце. Подробности — в материале «Радио 1».
Пятеро детей от трех отцов
Мария Порошина с дочерьми Аграфеной и Глафирой (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
С отцом своего первого ребенка Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась в стенах Школы-студии МХАТ. Пара состояла в отношениях порядка пяти лет, но до ЗАГСа так и не дошли. В 1996 году у них родилась дочь Полина. Сейчас девушка совсем взрослая и продолжает династию звездных артистов.
В 2001 году в буфете театра «Ленком» состоялось знакомство актрисы Марии Порошиной с актёром Ильёй Древновым. Через четыре года у пары появилась дочь Серафима, в 2010-м — Аграфена. Только после рождения второй дочки актеры решили узаконить свои отношения. В 2016 году у супругов родилась третья дочь Глафира. Однако рождение еще одного ребенка не сблизило пару, и в 2018 году по неизвестным причинам брак актеров распался.
Меньше чем через год Мария Порошина сообщала публике о рождении пятого ребенка. Сына актриса назвала Андреем и записала на бывшего мужа Илью Древнова. Впоследствии актер оспаривал отцовство через суд, и экспертиза подтвердила, что биологическим отцом он не является. Возможно, в этом и кроется причина распада 17-летнего брака актеров.
От кого пятый ребенок Порошиной?
Мария Порошина с сыном Андреем (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
После скандала с отказом от отцовства Древнова Мария Порошина не давала комментариев по поводу второго родителя Андрея. Поклонники актрисы долгое время предполагали, что отцом может быть Ярослав Бойко, коллега Порошиной по сериалу. Пару еще во время съемок подозревали в романе.
В пересудах о личной жизни актрисы хейтеры припомнили и Бойко его многочисленные измены и внебрачного сына от Евгении Добровольской. Чтобы успокоить страсти в сети, Порошина заявила публике, что Ярослав не имеет никакого отношения к ее сыну и вообще отец мальчика проживает за границей.
На эту историю в июне 2024 года пролил свет Гоша Куценко, рассказав, что Порошина втайне вышла замуж за иностранца, но личность нового спутника актрисы не назвал.
Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко
Защитник семьи
Мария долгое время скрывала лицо своего сына, но в 2023 году она решилась показать его в программе Бориса Корчевникова.
«Он защитник: маму и сестер оберегает», — делилась Порошина.
Андрей — активный и любознательный ребёнок. Он любит спорт и активные игры, а также проявляет технический склад ума.
Воспитание Андрея — результат совместных усилий всей семьи, старшие дочери с удовольствием помогают маме заботиться о единственном сыне.
«У него, по-моему, технический склад ума, при этом ему нравится музыка, он занимается с педагогом. Сын ходит в кружок, где дети изучают разные технологии. Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером - хоть кто-то приличный в семье будет» — рассказывала актриса в интервью журналу «Караван историй».
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