Суд Москвы взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой

Фото: iStock/Zolnierek
Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом информирует РИА Новости.
С иском к исполнительнице обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Соответствующее решение было вынесено в четверг, 17 апреля.
Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.
Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последний раз певица выступала на премии «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение».
Читайте также:
Анна Нетребко задолжала российскому бюджету 53 тысячи рублей за соцвзносы по ИП
Психолог Самбурский назвал главную причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем
«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.
Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последний раз певица выступала на премии «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение».
Читайте также:
Анна Нетребко задолжала российскому бюджету 53 тысячи рублей за соцвзносы по ИП
Психолог Самбурский назвал главную причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем
«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
Екатерина Коршунова