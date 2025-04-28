«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
В прошлом Анастасия Волочкова состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым. Чаще всего звезда с трепетом отзывается о бизнесмене. Однако порой Волочкова раскрывает и обратную сторону этого романа.
Артистка подчеркнула, что после его окончания Керимов ей жестоко мстил.
По мнению балерины, предприниматель хотел ей отомстить за то, что Анастасия была честна с ним и отказалась жить по его правилам.
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«Все люди, которые мне хотели сделать что-то плохое, или умирали, или горели в огне, или мытарствовали так, что, когда я видела это, говорила: "Господи, слава Богу, что я ничего плохого не пожелала". То же самое было и с Сулейманом. Он в огне горел, 30 дней был в коме, перенес пересадку кожи», — сообщила Волочкова в проекте «Семейные тайны» Кристины Задоры.
По мнению балерины, предприниматель хотел ей отомстить за то, что Анастасия была честна с ним и отказалась жить по его правилам.
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Екатерина Коршунова