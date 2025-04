Психолог Самбурский назвал главную причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем

Кто был за масками Страуса и Боксера?

Эвелина Бледанс (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Жан Милимеров (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Кем оказались Сокол и Далматин?

«Спасибо всем поклонникам этого шоу, потому что я таким поклонником не являлся — я полюбил это шоу в процессе, и оно волшебное. Спасибо большое создателям за это доброе, любимое, теплое и прекрасное шоу», — поблагодарил он.

Певица Мона в образе Далматина (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Кто носил маску победителя Вождя?

Александр Панайотов (Фото: кадр из шоу «Маска»)

«Надо с этим (вторыми местами) завязывать. Кажется, эта победа принесет в мою жизнь какой-то новый этап. (...) Столько комплиментов, мне кажется, я не слышал в своей жизни никогда…», — признался певец.

27 апреля финальный выпуск транслировали из Государственного Кремлевского Дворца. Он продлился около четырех часов, причем снималось все днем, а трансляцию показали лишь поздним вечером. Программа состояла из семи конкурсных номеров и выступлений «на бис» от снявших маски исполнителей.Актриса, оказавшаяся под маской Страусильды, раскрыла свою личность позднее, чем планировалось — этот перенос случился из-за решения Филиппа Киркорова отложить разоблачение до финала. В результате с него началась программа: «страусом» была Эвелина Бледанс, которая исполнила на сцене «Улыбайся».Жан Милимеров, скрывавшийся под маской пса Боксера, занял четвертое место, опровергнув популярные догадки о том, что за образом скрываются Эмин Агаларов или Валерий Сюткин. Он спел песни «September» и «Change the world».Бронзу получил Сокол, которым оказался Алексей Гоман, подтвердивший ожидания многих жюри. В суперфинале он подарил слушателям эмоциональную «Set fire to the rain».Второе место досталось Далматину — певице Моне (Дарья Кустовская). Она призналась, что проект очень помог ей в оттачивании навыков и развитии умений. Свой «секретный» образ Мона назвала «маленькой собачкой», которая сопровождала ее, уча танцевать и выбирать репертуар с умом. Она исполнила «Enemy» и «Колыбельную».Победителем стал Александр Панайотов в костюме Вождя (треки «Я эту жизнь тебе отдам», «Earth song»). Он пораженно ответил, что до самого конца не верил в победу — так уж вышло, что по жизни привык получать вторые места.Под конец шоу ведущий Вячеслав Макаров добавил, что 4 мая на НТВ зрители увидят «Маску» еще раз — будет показан спецвыпуск в честь Сергея Лазарева.