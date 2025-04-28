Психолог Самбурский назвал главную причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)
Весной этого года 44-летняя певица Слава объявила о разрыве с 72-летним предпринимателем Анатолием Данилицким. Психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл истинную причину их разрыва.
«Слава никогда не скрывала, что он помог ей в карьере, был рядом в трудные моменты, баловал подарками, а она, в свою очередь, умело держала его интерес», — отметил эксперт.
По мнению психолога, у артистки есть амбивалентные чувства. С одной стороны, Слава стремилась быть рядом с любимым, с другой — испытывала сильную тревогу о потере себя.
Напомним, Слава состояла в отношениях с Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года певица объявила о расставании с предпринимателем, но в 2023 году они воссоединились.
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