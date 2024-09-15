Суд раскрыл цель зарубежных концертов Галкина*

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юморист Максим Галкин* использует свои концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
В решении Мосгорсуда отмечается, что во время выступлений за рубежом Галкин* поднимал вопросы внутренней и внешней политики России, распространял ложные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).
12 марта Мосгорсуд признал регистрацию Галкина* в качестве иностранного агента законной. Юмориста отказались исключать из списка иностранных агентов, несмотря на его попытки обжаловать решение.
Позже выяснилось, что Галкин* обжаловал отказ в регистрации в качестве иностранного агента в Верховном суде. Дата слушаний пока не назначена.
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», – пришел к выводу Мосгорсуд.
12 марта Мосгорсуд признал регистрацию Галкина* в качестве иностранного агента законной. Юмориста отказались исключать из списка иностранных агентов, несмотря на его попытки обжаловать решение.
Позже выяснилось, что Галкин* обжаловал отказ в регистрации в качестве иностранного агента в Верховном суде. Дата слушаний пока не назначена.
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
Александр Климов