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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ МИД Латвии запретил въезд в страну обругавшему Галкина* блогеру Винклеру

МИД Латвии запретил въезд в страну обругавшему Галкина* блогеру Винклеру

22 августа 2024, 16:36
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Латвия решила радикальным образом защитить шоумена Максима Галкина*, которого российский блогер Максим Винклер обругал во время концерта в Юрмале. МИД республики внёс последнего в список нежелательных лиц.
Об этом в своём телеграм-канале написал «Sputnik Ближнее зарубежье». Теперь российскому блогеру будет запрещён въезд в Латвию. Отмечается, что этим делом занималась лично глава министерства иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже.

В начале августа блогер Максим Винклер присутствовал на концерте Галкина* в Юрмале. Находясь в первом ряду зала, он освистал юмориста, а затем высказал ему всё, что о нём думает в очень нелицеприятной форме.



Позже Винклер заявил, что если бы знал о последующем решении латвийского МИД, то не стал бы стесняться в выражениях, а так он вёл себя «как воспитанный русский человек». По поводу запрета на въезд он не переживает, так как с Латвией его ничего не связывает.

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* Признан иноагентом в РФ
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#латвия
#концерт
«Абрамов сделал все»: Алсу разведется с мужем
Певица Алсу не будет мириться со своим мужем Яном Абрамовым
22 августа 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певица Алсу не станет мириться со своим мужем бизнесменом Яном Абрамовым и разведется с ним на следующей неделе, сообщает SHOT со ссылкой на звездного адвоката Александра Добровинского.
Паре дали возможность примириться за три месяца, но исполнительница решила, что не вернется к предпринимателю.

Развод назначили на 27 августа, а имущество разделят 7 октября. Защитник отметил, что у звезды есть своя личная жизнь, о которой стало понятно после ее поездок на Ибицу, Турцию и во Францию.

«…Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь», — сказал Добровинский.

Ранее сообщалось, что Алсу решила развестись с Абрамовым спустя почти 20 лет брака. Мужчина хотел оставить ей 2,5 миллиарда рублей, но знаменитость подала на раздел имущества.

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Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста

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#звёзды
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#скандал
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#новости
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Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста
Mash: Отцу Филиппа Киркорова Бедросу грозит до 15 суток ареста
22 августа 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

До 15 суток ареста грозит отцу поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Бедросу, сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, на 92-летнего мужчину открыли дело об административном правонарушении.
Речь идет о неоплаченных штрафах ГИБДД. Некоторое время назад народный артист России три раза превысил скоростной режим на 1500 рублей, однако платить не стал. Теперь ему грозит двойной штраф или арест. Уточняется, что такая ситуация возникает не первый раз.

Помимо всего прочего, у Бедроса Филипповича есть небольшие проблемы в плане здоровья. В январе 2023 года он был госпитализирован с нарушением работы сердца, отеками и одышкой, а в феврале того же года ему вызывали бригаду скорой помощи.

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#россия
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#звёзды
#новости
#штрафы
#скандал
#пенсионеры
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Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в 2025 году
22 августа 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году. В его планах — организация большого юбилейного тура по стране к своему 60-летию.
Источник из окружения артиста рассказал телеграм-каналу SHOT, что Меладзе уже уточнил, используя свои связи на Родине, что формально никого запрета на его выступления в России нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос и рассматривался в министерстве юстиции. Следовательно покупка билетов на его концерт не будет являться финансированием деятельности иноагента.

Сейчас Меладзе гастролирует исключительно за границей. Его контакты предупредили, что концерты на Родине могут вызвать волну возмущения россиян. Дело в том, что в январе в сети появилась запись с выступления певца, предположительно, в Дубае, где в разговоре с поклонниками он, тихо и не в микрофон, но всё-таки продолжает должным образом украинское бандеровское приветствие: «Слава Украине...».

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Алексею Панину* грозит 7 лет за оправдание терроризма
Актеру Панину* грозит 7 лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту
21 августа 2024, 18:53

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Скандальному актеру Алексею Панину* грозит 7 лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту. О завершении расследования сообщила прокуратура Москвы 21 августа.
«В ближайшее время сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос об утверждении обвинительного заключения», – пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбудили в отношении российского актера театра и кино в мае 2023 года. По версии следствия, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Панин* опубликовал пост, в котором порадовался теракту. После этого актера заочно арестовали.

По последним данным, сейчас он находится в США, куда переехал после пьяного дебоша в Эстонии. По части 2 статьи 205.2 УК ему грозит до 7 лет колонии, либо штраф до 1 миллиона рублей.

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Панин* заочно арестован и находится в международном розыске, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Галкин** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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#дело
#кино
#штраф
#уголовное дело
#ук
#пост
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Коллеги сообщают о гибели актера Евгения Шишлова в боях под Курском
В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов. Как сообщает портал «Кино-Театр.ру», Евгений погиб, защищая территорию России. Подробности гибели не уточняются. Информация о смерти появилась в личной карточке актера 20 августа.
20 августа 2024, 12:35

Фото: istock/Aleksandr Golubev

В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов. Как сообщает портал «Кино-Театр.ру», Евгений погиб, защищая территорию России. Подробности гибели не уточняются. Информация о смерти появилась в личной карточке актера 20 августа.
Шишову было 42 года. Он снимался в фильмах и сериалах «Крепкие орешки», «Морские дьяволы», «Невский», «Полицейское братство», «Великолепная пятёрка» и другие. Последняя работа актера была роль охранника в фильме «Пока идут часы» 2023 года.

Военные медики сообщают, что на Курском направлении ранения отличаются от других участках фронта. Большинство ранений под Курском пулевые, по другим направлениям – осколочные. Причина в плотных боях с противником на оккупированной части Курской области.

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#работа
#военные
#кино
#курская область
#сво
#шоу-бизнес
#армия
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Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей
Mash: Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей
19 августа 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, недавно у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз — это редкое заболевание, которое появляется из-за нарушения обмена веществ. Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

Уточняется, что пенсия исполнителя составляет 30 тысяч рублей. Он продолжает выступать на концертах и занимается бизнесом. При этом Лещенко ранее заявлял, что не жалуется на размер своей пенсии, так как имеет дополнительные источники дохода.

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Звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца в 52 года: кто отец ребенка

«Попа в трусах и батюшка»: Бузова собралась венчаться и показала, куда на самом деле тратит гонорары
#нарушения
#пенсия
#здоровье
#лекарство
#болезнь
#певец
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«Попа в трусах и батюшка»: Бузова собралась венчаться и показала, куда на самом деле тратит гонорары
19 августа 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Эпатажная певица Ольга Бузова со времен участия в телепроекте «Дом-2» подвергается критике со стороны общественности. Одни упрекают ее в легкомысленности, другие судят за откровенные наряды и отсутствие комплексов. Однако мало кто знает, что артистка занимается благотворительностью, на которую уходит значительная часть ее гонораров. Редакция «Радио 1» расскажет, куда артистка потратила все средства с концерта и какие изменения произошли в ее личной жизни.

Храм в Адыгее


Ольга Бузова сообщила, что часть своих гонораров тратит на строительство храма в Новой Адыгее.

«Долго думала говорить об этом или нет, но всё же решила показать, что уже у нас получается. Возможно, мой пример вдохновит многих. Делать добро ‒ это не только мыслить по-доброму, но и совершать благие поступки. Вы уже знаете, что я помогаю строить храм в Новой Адыгее. Я продолжаю это делать. Там я буду венчаться и крестить детей», ‒ написала исполнительница на своей странице в социальной сети.

Накануне Бузова лично приехала на стройку, чтобы посмотреть, как ведутся работы. Она рассказала, что деньги, собранные на концерте в Краснодаре, полностью ушли на строительство. Идею об оказании помощи в строительстве храма также поддержал директор артистки Арам Арчер.

Однако благой порыв артистки оценили не все. Пользователи Сети стали обвинять ее в неискренности и «показушности».

«Показывать попу в трусах, а следом батюшку. Я в шоке!», «Показуха», «Искренности её не верю, какой венчаться, с кем?! Зачем?!» ‒ разразились пользователи в комментариях.

Личная жизнь Бузовой

Фото: соцсети О.Бузовой

Прежде Ольга Бузова поделилась в своих социальных сетях новостью о том, что в ее жизни появился мужчина. Личность избранника она не раскрывает и прячет за смайликом его лицо. Внимательные поклонники певицы обратили внимание на то, что на правом безымянном пальце артистки появилось кольцо. Возможно, венчание и крещение детей действительно не за горами.

Прежде некоторые подробности о личной жизни артистки привел ее бывший возлюбленный бизнесмен-сыровар Денис Лебедев, с которым певица познакомилась в телешоу. Мужчина указал на то, что артистка злоупотребляет спиртным и в отношениях с ним позволяла себе нападки и претензии в его сторону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
#деньги
#храм
#соцсети
#фото
#крещение
#шоу-бизнес
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Актера Алена Делона похоронят в его поместье во Франции с 35 собаками
19 августа 2024, 16:17

Фото: istockphoto / SeventyFour

Ален Делон будет похоронен в середине недели в своём поместье в коммуне Души, Франция. Здесь же похоронены 35 его собак. Об этом сообщает BFMTV.
Церемония прощания с актёром пройдёт в часовне, как он и хотел.

«Похороны будут очень закрытыми, поскольку при жизни актёр не любил публичности. Позже состоится гражданская панихида, на которую смогут прийти его поклонники и коллеги», — сообщили в ведомстве.

Ален Делон ушёл из жизни 18 августа в своём доме во Франции в возрасте 88 лет. По информации AFP, актёр скончался в окружении своих троих детей.

Вечером к посольству Франции в Москве начали приносить цветы в память об актёре.

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#память
#церемония
#отец
#актёр
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Звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца в 52 года: кто отец ребенка
Актриса Мария Федункив на 6 месяце беременности
16 августа 2024, 05:30

РИА Новости/Евгений Биятов

52-летняя актриса и звезда Comedy Club Марина Федункив, известная многим как экранная мама Коляна из сериала «Реальные пацаны», ждет своего первенца. По информации от источника, близкого к артистке, отцом будущего ребенка является ее третий муж — итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который младше Марины на 13 лет.
Два года назад они тайно поженились, и их союз, несмотря на разницу в возрасте, оказался весьма крепким, передает Super.ru. По сообщениям СМИ, беременность Федункив находится уже на шестом месяце. Животик актрисы уже заметен, но она старается скрывать его под просторными нарядами. Впрочем, окружающие все равно замечают ее интересное положение.

Марина чувствует себя хорошо, но быстрее устает, чем раньше. В связи с этим организаторы различных мероприятий, в которых участвует актриса, проявляют к ней особую заботу и внимательность, стараясь минимизировать нагрузку и создать максимально комфортные условия.

Несмотря на возраст, Федункив остается активной и продолжает работать, радуя поклонников своим присутствием на экранах. Ее беременность стала приятной новостью как для близких, так и для многочисленных фанатов, которые искренне радуются за свою любимицу. Пока актриса не делала официальных заявлений по поводу своего положения, но слухи уже распространились, и многие с нетерпением ждут подтверждения и подробностей от самой Марины.

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