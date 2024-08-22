МИД Латвии запретил въезд в страну обругавшему Галкина* блогеру Винклеру

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Латвия решила радикальным образом защитить шоумена Максима Галкина*, которого российский блогер Максим Винклер обругал во время концерта в Юрмале. МИД республики внёс последнего в список нежелательных лиц.
Об этом в своём телеграм-канале написал «Sputnik Ближнее зарубежье». Теперь российскому блогеру будет запрещён въезд в Латвию. Отмечается, что этим делом занималась лично глава министерства иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже.
В начале августа блогер Максим Винклер присутствовал на концерте Галкина* в Юрмале. Находясь в первом ряду зала, он освистал юмориста, а затем высказал ему всё, что о нём думает в очень нелицеприятной форме.
Позже Винклер заявил, что если бы знал о последующем решении латвийского МИД, то не стал бы стесняться в выражениях, а так он вёл себя «как воспитанный русский человек». По поводу запрета на въезд он не переживает, так как с Латвией его ничего не связывает.
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* Признан иноагентом в РФ
В начале августа блогер Максим Винклер присутствовал на концерте Галкина* в Юрмале. Находясь в первом ряду зала, он освистал юмориста, а затем высказал ему всё, что о нём думает в очень нелицеприятной форме.
Позже Винклер заявил, что если бы знал о последующем решении латвийского МИД, то не стал бы стесняться в выражениях, а так он вёл себя «как воспитанный русский человек». По поводу запрета на въезд он не переживает, так как с Латвией его ничего не связывает.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов