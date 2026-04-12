Судебный конфликт вокруг фильма «Всё закончится на нас» затронул Тейлор Свифт
Имя певицы Тейлор Свифт вновь появилось в материалах судебного разбирательства между актрисой Блейк Лайвли и актёром Джастином Бальдони. Об этом сообщает Page Six.
Речь идёт о деле, связанном с фильмом «Всё закончится на нас», слушания по которому назначены на май. В рамках подготовки к процессу стороны формируют список вопросов для отбора присяжных, включая проверку их возможных связей с известными фигурантами дела.
Среди упомянутых персон оказались Тейлор Свифт, а также Райан Рейнольдс, сестра Блейк Лайвли Робин, автор романа Колин Гувер и актёры проекта. Юристы хотят выяснить, может ли личное знакомство присяжных с этими людьми повлиять на их объективность.
Параллельно команда Бальдони подала ходатайство о переносе сроков рассмотрения доказательств, предоставленных стороной Лайвли, заявив, что объём материалов слишком велик и часть документов имеет ограниченную юридическую значимость.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России