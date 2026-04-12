Звезда сериала «Уэнсдей» Ортега раскрыла, какие знаменитости помогают ей в карьере
Дженна Ортега рассказала, кто поддерживает её в Голливуде
Актриса Дженна Ортега, прославившаяся благодаря сериалу «Уэнсдей», откровенно рассказала о том, как справляется с давлением в Голливуде.
В подкасте рэпера Kid Cudi она призналась, что важную роль в её жизни играют более опытные коллеги, которых она называет своими «старшими сёстрами».
По словам Ортеги, особую поддержку ей оказывают Натали Портман, Вайнона Райдер и Кэтрин Зета-Джонс.
«Натали Портман часто спрашивает, как у меня дела. Вайнона Райдер постоянно заботится обо мне, Кэтрин Зета-Джонс всегда пытается меня защитить. Они все замечательные», — поделилась актриса.Ортега отметила, что в киноиндустрии, где отношения часто ограничиваются рамками одного проекта, такая искренняя поддержка — редкость. Именно благодаря ей она чувствует себя увереннее и легче ориентируется в сложных ситуациях, сохраняя баланс между карьерой и личной жизнью.