Звезда сериала «Уэнсдей» Ортега раскрыла, какие знаменитости помогают ей в карьере

12 апреля 2026, 17:33

Дженна Ортега рассказала, кто поддерживает её в Голливуде

Дженна Ортега (Фото: Instagram* / @jennaortega)

Актриса Дженна Ортега, прославившаяся благодаря сериалу «Уэнсдей», откровенно рассказала о том, как справляется с давлением в Голливуде.





В подкасте рэпера Kid Cudi она призналась, что важную роль в её жизни играют более опытные коллеги, которых она называет своими «старшими сёстрами».



По словам Ортеги, особую поддержку ей оказывают Натали Портман, Вайнона Райдер и Кэтрин Зета-Джонс.





«Натали Портман часто спрашивает, как у меня дела. Вайнона Райдер постоянно заботится обо мне, Кэтрин Зета-Джонс всегда пытается меня защитить. Они все замечательные», — поделилась актриса.