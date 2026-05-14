Вертолёты, дайвинг и поцелуи: Сидни Суини поделилась кадрами с бойфрендом
Сидни Суини поделилась в соцсетях редкими кадрами отдыха со своим возлюбленным — музыкальным продюсером Скутером Брауном. Поклонники звезды сериала «Эйфория» обратили внимание, насколько счастливо и расслабленно выглядит пара.
На опубликованных снимках и видео влюблённые путешествуют на вертолёте, занимаются дайвингом, гуляют по зоопарку и делают совместные селфи. Фанаты отметили, что между Сидни и Скутером чувствуется настоящая гармония.
О романе актрисы и продюсера впервые заговорили в прошлом году. С тех пор пару неоднократно замечали вместе в Лос-Анджелесе — как на романтических свиданиях, так и на светских мероприятиях.
Одним из самых обсуждаемых совместных выходов стало их появление на свадьбе Джеффа Безоса, а также на музыкальном фестивале «Коачелла».
До отношений со Скутером Брауном актриса почти восемь лет встречалась с продюсером Джонатаном Давино. Пара даже планировала свадьбу в 2025 году, однако торжество в итоге отменили.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России