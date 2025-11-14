14 ноября 2025, 03:58

ABC: актер из фильма Netflix пострадал при стрельбе в США

Джон Бим (Фото: Telegram / @rentv_news)

В колледже Лэйни (Калифорния) произошло вооружённое нападение, в результате которого пострадал бывший тренер по американскому футболу и актер Джон Бим. Об этом сообщил телеканал ABC.