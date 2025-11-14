Актер из фильма Netflix пострадал при стрельбе в США
В колледже Лэйни (Калифорния) произошло вооружённое нападение, в результате которого пострадал бывший тренер по американскому футболу и актер Джон Бим. Об этом сообщил телеканал ABC.
58‑летний Бим получил несколько огнестрельных ранений. Его оперативно доставили в местную больницу. Сведения о состоянии мужчины уточняются.
В настоящий момент подозреваемый не задержан, мотивы преступления остаются неизвестными. По предварительным данным, полиция пока не смогла установить личность стрелка.
Джон Бим известен телезрителям по роли в документальном фильме Netflix. Картина «Последний шанс для тебя» рассказывает об истории американского футбола.
