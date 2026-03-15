Светлана Ходченкова могла тайно выйти замуж около года назад

15 марта 2026, 12:40

Мама Светланы Ходченковой заявила, что актриса уже давно вышла замуж

О личной жизни актрисы Светланы Ходченковой появились неожиданные подробности. Оказалось, что 43-летняя артистка могла уже некоторое время состоять в браке. Об этом рассказала её мать — Татьяна Владимировна, передаёт Telegram-канал «Блокнот Старс».





Во время общения с репортёрами программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ женщина неожиданно заявила, что её дочь уже давно замужем. При этом она довольно резко отреагировала на вопросы журналистов о возможной свадьбе актрисы.





«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» — ответила Татьяна Владимировна.