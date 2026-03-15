Юлия Барановская рассказала о зимнем путешествии на Алтай
Телеведущая Юлия Барановская рассказала в соцсетях о своей зимней поездке на Алтай, которая стала для неё настоящим приключением. В путешествии она вместе с друзьями отправилась исследовать новые маршруты на снегоходах.
По словам Барановской, их гид по имени Илья пообещал показать места, куда раньше не добирались даже снегоходы, и действительно выполнил своё обещание. Компания поднималась по сложным маршрутам и преодолевала участки, которые выглядели довольно экстремально.
Особенно сильное впечатление на телеведущую произвела снежная лавина, свидетелями которой они стали во время поездки. Огромные массы снега сошли прямо на их глазах и обрушились на озеро, покрытое льдом.
Барановская рассказала, что после этого по поверхности замёрзшего водоёма пошли мощные ледяные волны высотой около двух метров — зрелище оказалось одновременно красивым и опасным.
