Юлия Барановская рассказала о зимнем путешествии на Алтай

Юлия Барановская поделилась впечатлениями от лавины и ледяных волн на озере
Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в соцсетях о своей зимней поездке на Алтай, которая стала для неё настоящим приключением. В путешествии она вместе с друзьями отправилась исследовать новые маршруты на снегоходах.



По словам Барановской, их гид по имени Илья пообещал показать места, куда раньше не добирались даже снегоходы, и действительно выполнил своё обещание. Компания поднималась по сложным маршрутам и преодолевала участки, которые выглядели довольно экстремально.

Особенно сильное впечатление на телеведущую произвела снежная лавина, свидетелями которой они стали во время поездки. Огромные массы снега сошли прямо на их глазах и обрушились на озеро, покрытое льдом.

Барановская рассказала, что после этого по поверхности замёрзшего водоёма пошли мощные ледяные волны высотой около двух метров — зрелище оказалось одновременно красивым и опасным.

Софья Метелева

