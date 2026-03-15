«Обрёл любовь»: Альбина Кабалина призналась, что её пленило в Михаиле Галустяне

15 марта 2026, 12:18

Альбина Кабалина рассказала о симпатии к Михаилу Галустяну на съёмках комедии

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Актриса Альбина Кабалина, сыгравшая в фильме «Королёк моей любви», рассказала о том, что её привлекает в Михаиле Галустяне как в мужчине. Её слова приводит издание «СтарХит».





По словам актрисы, у Михаила огромная харизма, и она не стала скрывать, что влюбилась в партнёра за время съёмок.



Кабалина призналась, что раньше вешала на комедийного актёра ярлыки и думала, что он сосредоточен только на себе. Однако совместная работа изменила её мнение: она увидела, как артист заботится о партнёрах, интересуется их самочувствием и поддерживает даже за пределами площадки.

«Это просто неимоверно крутой человек. Я вообще счастлива, что он сейчас обрёл любовь и за пределами индустрии медиа. Если бы у меня вдруг был такой порыв влюбиться, в Мишу очень легко влюбиться, как в мужчину, потому что он даёт то, что хочет женщина: заботу, опору», — заявила актриса.