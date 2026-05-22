«Она просто болтуха»: Успенская впервые подробно высказалась о ссоре с Чеботиной

22 мая 2026, 10:28

Любовь Успенская объяснила, почему назвала Чеботину неблагодарным человеком

Певица Любовь Успенская объяснила причину конфликта с Люсей Чеботиной. Об этом артистка высказалась на премии RU.TV.





Ранее Успенская написала, что Чеботина её «дико раздражает» и она не может терпеть коллегу. Люся на это ответила короткой фразой: «Не на ту напали». Однако исполнительница русского шансона оставила нелестный отзыв не просто так.

«Я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Она, конечно, обидела. Что, вы думаете, я просто так? Она даже не думает, как она умеет обидеть, она просто болтуха, всё», — объяснила Любовь Залмановна.