«Она просто болтуха»: Успенская впервые подробно высказалась о ссоре с Чеботиной
Любовь Успенская объяснила, почему назвала Чеботину неблагодарным человеком
Певица Любовь Успенская объяснила причину конфликта с Люсей Чеботиной. Об этом артистка высказалась на премии RU.TV.
Ранее Успенская написала, что Чеботина её «дико раздражает» и она не может терпеть коллегу. Люся на это ответила короткой фразой: «Не на ту напали». Однако исполнительница русского шансона оставила нелестный отзыв не просто так.
«Я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Она, конечно, обидела. Что, вы думаете, я просто так? Она даже не думает, как она умеет обидеть, она просто болтуха, всё», — объяснила Любовь Залмановна.