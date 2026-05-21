«Так я росла»: Анна Пересильд призналась в любви к близким по случаю 17-летия

21 мая 2026, 20:01

Актриса Анна Пересильд поблагодарила мать и близких по случаю 17-летия

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

В честь 17-летия Анна Пересильд опубликовала в личном блоге редкие снимки с «самыми близкими ей людьми».





На фотографиях она позирует вместе с отцом — кинорежиссёром Алексеем Учителем, матерью Юлией Пересильд, сестрой Марией и бойфрендом — певцом Ваней Дмитриенко.

«Вот так вот я росла, а сегодня мне уже 17! Живу, люблю, учусь, ошибаюсь и обожаю свою жизнь! Спасибо людям, которые меня окружают и так нежно относятся ко мне. С вами я чувствую себя защищённой от всего зла в этом мире!» — написала девушка.