«Черти что!»: Михаил Боярский назвал «чумкой» постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым

25 мая 2026, 04:30

Михаил Боярский назвал «чумкой» постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым

Михаил Боярский (Фото: Instagram* / @boyarskiy_official)

76‑летний актер Михаил Боярский поделился мнением о современном театре. Особое внимание артиста привлек нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где главную роль исполняет звезда «Аноры» Юра Борисов.





Как сообщает 78.ru, Боярский не стал сдерживать эмоций и дал резко негативную оценку. В своем обращении он вспомнил народного артиста СССР, который участвовал в более ранней постановки спектакля.



«"Гамлет" в МХТ, в фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля… Это чумка, это пройдет», — высказался актер.