«Черти что!»: Михаил Боярский назвал «чумкой» постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым
76‑летний актер Михаил Боярский поделился мнением о современном театре. Особое внимание артиста привлек нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где главную роль исполняет звезда «Аноры» Юра Борисов.
Как сообщает 78.ru, Боярский не стал сдерживать эмоций и дал резко негативную оценку. В своем обращении он вспомнил народного артиста СССР, который участвовал в более ранней постановки спектакля.
«"Гамлет" в МХТ, в фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля… Это чумка, это пройдет», — высказался актер.
По словам Боярского, подобные эксперименты являются лишь мимолетным увлечением, которое со временем уйдет из театральной практики. Артист убежден, что такие постановки не имеют права на существование, и в перспективе МХТ от них откажется.