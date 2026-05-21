«Миллион из банка приколов»: Рита Дакота назвала себя долларовым миллионером
Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) назвала себя «долларовым миллионером» и вызвала скептическую реакцию подписчиков. Слова артистки приводит издание EADaily.
Неожиданную новость Дакота оставила в виде комментария под одним из видео.
«Нет ничего важнее любви, семьи. Говорю как долларовый миллионер. Просто деньги никакого счастья не приносят, когда у тебя нет рядом любимых людей», — написала она.Однако подписчики усомнились в правдивости её слов.
«Так, может, у нее миллион долларов из банка приколов»; «Рита относила себя к долларовым миллионерам, а они относили ее обратно»;«Ну, я тоже могу сказать что угодно как долларовый миллионер. Воображение у меня богатое», — гласят комментарии под постом.Ранее стало известно, что Рита Дакота вступила в гильдию композиторов США. Она заключила соглашения на написание музыки для Netflix и Universal.