«Миллион из банка приколов»: Рита Дакота назвала себя долларовым миллионером

21 мая 2026, 17:22

Рита Дакота назвала себя долларовым миллионером, а фанаты усомнились в её словах

Маргарита Белогай (Фото: ВКонтакте @ritadakotaofficial)

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) назвала себя «долларовым миллионером» и вызвала скептическую реакцию подписчиков. Слова артистки приводит издание EADaily.





Неожиданную новость Дакота оставила в виде комментария под одним из видео.

«Нет ничего важнее любви, семьи. Говорю как долларовый миллионер. Просто деньги никакого счастья не приносят, когда у тебя нет рядом любимых людей», — написала она.

«Так, может, у нее миллион долларов из банка приколов»; «Рита относила себя к долларовым миллионерам, а они относили ее обратно»;«Ну, я тоже могу сказать что угодно как долларовый миллионер. Воображение у меня богатое», — гласят комментарии под постом.