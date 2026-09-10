«Такой «Дом-3»: Дибров анонсировал реалити-шоу о своей повседневной жизни
Дибров анонсировал новое реалити-шоу о своей повседневной жизни
Телеведущий Дмитрий Дибров заявил о подготовке к новому реалити-шоу, в котором он покажет свою повседневную жизнь и докажет, что в 66 лет можно выглядеть и чувствовать себя значительно моложе.
В интервью Москве 24 шоумен раскрыл, что проект представляет собой классическое реалити-шоу, в рамках которого в его доме поселится съемочная группа и будет показывать его обычную жизнь.
«Такой "Дом-3"». Что я читаю, что я смотрю, ну и, конечно, что я пью, какими инструментами пользуюсь для похудения и сохранения иммунитета и молодости. Я бы сказал, что здоровый образ жизни будет главным сюжетным стержнем всего этого проекта», — уточнил Дибров.
Он также затронул тему критики в интернете, сравнив людей, излучающих негатив в Сети, с «дворняжками, которые сами не в состоянии рожать сенбернаров, поэтому лают». По его словам, критика – это литературный жанр, а не гневные комментарии.