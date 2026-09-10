«Такой «Дом-3»: Дибров анонсировал реалити-шоу о своей повседневной жизни

10 сентября 2026, 10:50

Дибров анонсировал новое реалити-шоу о своей повседневной жизни

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил о подготовке к новому реалити-шоу, в котором он покажет свою повседневную жизнь и докажет, что в 66 лет можно выглядеть и чувствовать себя значительно моложе.





В интервью Москве 24 шоумен раскрыл, что проект представляет собой классическое реалити-шоу, в рамках которого в его доме поселится съемочная группа и будет показывать его обычную жизнь.





«Такой "Дом-3"». Что я читаю, что я смотрю, ну и, конечно, что я пью, какими инструментами пользуюсь для похудения и сохранения иммунитета и молодости. Я бы сказал, что здоровый образ жизни будет главным сюжетным стержнем всего этого проекта», — уточнил Дибров.