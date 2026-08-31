Дибров признался, что специально завысил цену на продажу дома

31 августа 2026, 10:35

Телеведущий Дибров признался, что не хочет продавать свой дом

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что не хочет продавать свой особняк Villa Paulina, названный в честь бывшей жены Полины, и намеренно завысил стоимость до 570 млн рублей.





По его словам, он специально установил такую цену на дом, чтобы его никто не захотел покупать.

«Ну и кто это купит? Да никто. Но теперь, когда в этом доме погостит Собчак, я еще посмотрю, кто придет смотреть», — заявил Дибров.