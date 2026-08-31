Дибров признался, что специально завысил цену на продажу дома
Телеведущий Дибров признался, что не хочет продавать свой дом
Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что не хочет продавать свой особняк Villa Paulina, названный в честь бывшей жены Полины, и намеренно завысил стоимость до 570 млн рублей.
По его словам, он специально установил такую цену на дом, чтобы его никто не захотел покупать.
«Ну и кто это купит? Да никто. Но теперь, когда в этом доме погостит Собчак, я еще посмотрю, кто придет смотреть», — заявил Дибров.Он объяснил, что ему некуда уезжать. Кроме того, в этом доме он выстроил пространство для творчества: студию и мастерскую, необходимые для создания аудиовизуального продукта. На территории также есть бассейн, сауна, хамам, сцена, гостевые комнаты и функция «умный дом». В апреле этого года шоумен уже выставлял дом на продажу из-за боли после развода.