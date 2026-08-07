«Надежды рухнули»: Дибров поднял ценник на особняк после года неудачных продаж

07 августа 2026, 20:17

Телеведущий Дмитрий Дибров поднял цену на свой особняк до 602 млн рублей

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров увеличил стоимость своего особняка, который выставил на продажу около года назад. Теперь в базе агентства недвижимости, которое занимается реализацией объекта, цена составляет 602 миллиона 416 тысяч рублей.