«Надежды рухнули»: Дибров поднял ценник на особняк после года неудачных продаж
Телеведущий Дмитрий Дибров увеличил стоимость своего особняка, который выставил на продажу около года назад. Теперь в базе агентства недвижимости, которое занимается реализацией объекта, цена составляет 602 миллиона 416 тысяч рублей.
Как выяснила «Газета», Дибров выставил семейную виллу на рынок после развода с Полиной Дибровой. Изначально запрашиваемая сумма достигала 725 миллионов рублей, затем снизилась до 570 миллионов. Из-за низкого спроса цена продолжала падать, однако сейчас стоимость снова выросла.
В особняке, который носит имя бывшей супруги — Villa Paulina, — 10 спален и 12 санузлов. На территории есть бассейн, терраса для барбекю, сауна и мансарда. Внутри сделан дизайнерский ремонт и установлена система «умный дом».
Общая площадь всех построек превышает 1200 квадратных метров. Телеведущий объяснил решение продать недвижимость переживаниями. По его словам, причина не в уходе экс-жены, а в его собственных «обрушившихся надеждах».
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