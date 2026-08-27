«Такой эксклюзив оставил»: У Димы Билана появились внуки

27 августа 2026, 20:26

Певец Дима Билан познакомился с внуками

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Дима Билан поделился с поклонниками удивительной новостью: во время визита в село Пестрецы, где прошло его детство, артист неожиданно узнал, что носит почётный статус троюродного дедушки. Об этом стало известно 27 августа.





Сенсационное известие открылось в ходе бесед с дальними родственниками — этот день артист назвал одним из самых насыщенных и эмоциональных за последнее время. По словам Билана, поездка выдалась по-настоящему богатой на события: долгая дорога, знакомые с детства места, спонтанные встречи, душевные разговоры, смех и, как гвоздь программы, знакомство с внуками.





«Да‑да. Такой эксклюзив оставил специально для вас», — написал Билан в телеграм.