«Набираться сил»: Дима Билан захотел купить недвижимость на малой родине
Певец Дима Билан хочет приобрести жильё в Кабардино-Балкарии
Певец Дима Билан в своём Telegram-канале сообщил, что обратился к риелторам для приобретения недвижимости в Кабардино-Балкарии.
Артист родился в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии, детство и юность провёл в Набережных Челнах и в городе Майский Кабардино-Балкарской республики.
Билан рассказал, что ищет уникальные варианты жилья в родных для него местах. Интерес к такой покупке возник у него после концертов в Минеральных Водах Ставропольского края. Тогда он захотел приобрести земельный участок или дом в одном из поселений Кабардино-Балкарии, например, у подножия Эльбруса.
«Чтобы можно было приезжать, подниматься ближе к нему, набираться силы. Потому что эти три дня, что я провёл здесь, — у меня был какой-то невероятный сон. Какое-то спокойствие внутреннее», — отметил певец.Певец подчеркнул, что это для него уже не шутка, а значимый момент.