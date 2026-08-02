«Для меня это принципиально важно»: Дима Билан отреагировал на скандал после концерта
Дима Билан высказался в соцсетях после своего стадионного концерта, который прошёл 31 июля и вызвал неоднозначную реакцию у части зрителей. После выступления некоторые поклонники пожаловались на то, что из отдельных зон им было плохо видно сцену из-за масштабных конструкций.
Артист рассказал, что обратил внимание на отзывы и уже обсудил ситуацию со своей командой. По словам Билана, новое шоу стало для него экспериментом с использованием сложных технологических решений, а подобные форматы могут сталкиваться с непредвиденными трудностями.
Певец подчеркнул, что главная задача сейчас — не отказаться от инноваций, а найти решение, которое позволит сохранить масштаб постановки и сделать просмотр комфортным для всех гостей.
«То, что мы представили 31 июля, — действительно первый в своём роде инновационный концерт такого масштаба. Подобного опыта ещё не было ни у нас, ни, пожалуй, вообще в индустрии. Конечно, у любого нового формата есть свои особенности», — отметил Билан.Артист признал, что сложные технические решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально, однако именно благодаря таким экспериментам появляются новые форматы в шоу-индустрии.
«Мы обязательно внимательно разберём все моменты и найдём решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно», — заявил певец.Билан также поблагодарил поклонников за честную обратную связь и отметил, что считает важным прислушиваться к впечатлениям зрителей.