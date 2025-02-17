Татьяна Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram*** @lazarevatut)
Телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о своих эмоциях после объявления в международный розыск.
Она заявила, что ей было морально тяжело. Своё объявление в розыск в России она сравнила с получением проклятия от Родины.
Лазарева* подчеркнула, что после возбуждения уголовного дела в отношении неё в России она получила от властей Испании, где сейчас проживает, справку, в которой указано, что она не состоит на учёте в Интерполе. Она отметила, что соответствующий документ запросила вместе со своим адвокатом.
Напомним, что в декабре прошлого года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил телеведущую к 6,5 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Свою вину она не признала. После этого Лазарева* жаловалась на гонения в России и заявляла, что ей больно видеть негативное отношение от россиян.
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**признан Минюстом РФ иноагентом
***запрещён в РФ
Лазарева* подчеркнула, что после возбуждения уголовного дела в отношении неё в России она получила от властей Испании, где сейчас проживает, справку, в которой указано, что она не состоит на учёте в Интерполе. Она отметила, что соответствующий документ запросила вместе со своим адвокатом.
Напомним, что в декабре прошлого года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил телеведущую к 6,5 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Свою вину она не признала. После этого Лазарева* жаловалась на гонения в России и заявляла, что ей больно видеть негативное отношение от россиян.
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*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
***запрещён в РФ
Анастасия Чинкова